instabilidade Temporal deve ocasionar ventos

de até 60 km/h em 44 cidades Na região Sul do Estado, chuva chegou a alagar algumas ruas

30 OUT 2017

O alerta de temporal para 44 cidades de Mato Grosso do Sul está previsto para terminar só por volta das 23h de hoje. Os ventos deve chegar a 60 km/h e pode haver volume de chuva entre 20 e 30 mm/h.

Na região central de Campo Grande, rajadas de vento mais forte começaram a ser sentidas por volta das 16h de hoje. Logo depois apareceu a chuva. Mas em outras cidades, mais cedo a água chegou a inundar algumas ruas. É o caso de Iguatemi, Deodápolis e Glória de Dourados.

Por conta dessas condições climáticas, a orientação é que as pessoas evitem se proteger embaixo de árvores.

"Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada e obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", informou nota do Inmet.

A condição climática também deve fazer as temperaturas caírem e para terça-feira (31), termômetros podem registrar mínima de 16º C. A mínima pode chegar a 14º C na quinta-feira (2/11).

"Nesta segunda-feira, observa-se a presença de instabilidades em níveis médios da atmosfera, fortes ventos em altos níveis e ventos de norte em superfície que trazem calor e umidade. São esses fatores que promovem pancadas de chuva localmente forte, com rajadas de vento e muitas descargas elétricas ao Estado", explicou a meteorologista do Inmet, Helena Turon Balbino.

LISTA DE CIDADES COM ALERTA

Anastácio

Anaurilândia

Aparecida do Taboado

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Batayporã

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Camapuã

Campo Grande

Caracol

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corguinho

Corumbá

Costa Rica

Dois Irmãos do Buriti

Figueirão

Guia Lopes da Laguna

Inocência

Jaraguari

Jardim

Maracaju

Miranda

Nioaque

Nova Alvorada do Sul

Nova Andradina

Paranaíba

Paraíso das Águas

Porto Murtinho

Ribas do Rio Pardo

Rio Negro

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

Santa Rita do Pardo

Selvíria

Sidrolândia

São Gabriel do Oeste

Terenos

Três Lagoas

Água Clara