PrevisãoMeteorologia Previsão é de tempo parcialmente

nublado e chuva tímida hoje Deve haver pancadas isoladas no norte, oeste e noroeste de MS

O final de semana deve ser de chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para esta sexta-feira, o dia será parcialmente nublado, com pancadas isoladas nas regiões norte, oeste e noroeste.Nas demais áreas será parcialmente nublado.

Para amanhã, o dia será de parcialmente nublado a nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Ainda para esta sexta-feira, em Campo Grande, a manhã deve ser de sol, com chuva tímida à tarde. À noite o tempo volta a abrir. As temperaturas na Capital ficam entre 22°C e 33° hoje.