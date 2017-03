AVISO METEOROLÓGICO Tempestades com queda de granizo podem ocorrer em MS entre hoje e amanhã Previsão é de chuvas fortes, com rajadas de vento e granizo para 36 cidades

Tempestades podem ocorrer em Mato Grosso do Sul entre o fim da tarde de hoje e a madrugada de amanhã, segundo aviso meteorológico divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o alerta, há risco potencial de tempestade, com chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm por dia, com possibilidade de queda de granizo. Rajadas de ventos podem atingir 60 km/h em 36 cidades do Estado, situados no leste, norte e oeste.

A partir de quarta-feira (8), tempo estará mais estável e chuvas e trovoadas devem ocorrer de foma isolada. Temperaturas devem sofrer ligeira elevação a partir de sexta-feira (10), quando sol aparece entre nuvens.

Em Campo Grande, dia deve ser parcialmente nublado, oscilando entre períodos de abertura de sol e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas ficam entre 21°C e 30°C.

Na região do Pantanal, Corumbá deve amanhecer com névoa úmida e temperatura de 23°C. Durante a tarde, termômetros sobem para 34°C e há previsão de chuva.

Na fronteira, Ponta Porã também deve ter períodos de sol e chuva, com temperaturas entre 20°C e 32°C.