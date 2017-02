Medo Temendo lobisomem, moradores chamam polícia e se armam com foices e madeiras Animal teria tentado atacar pessoas

Moradores da Rua Tuiuiu, Bairro Valoszek Konrad, na cidade de Iguatemi, acionaram a Polícia Militar (PM) às 23h55 de ontem e informaram terem visto um animal de corpo estranho, semelhante a um lobisomem.

Conforme boletim de ocorrência registrado sobre o caso, quando militares chegaram no local os moradores estavam com pedaços de madeira e foices nas mãos, em busca do animal de corpo estranho.

Ainda de acordo com as testemunhas, depois de atravessar a via pública, o animal tentou atacar pessoas que estavam em um veículo e, em seguida, fugiu em direção a um matagal. Além dos moradores, um sargento e quatro soldados tentaram localizar o animal, mas não o encontraram.