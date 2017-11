9 secretarias Tecnologia tenta diminuir burocracia

prazos no governo estadual Entre as estruturas modernizadas está a de inscrição online na educação

Facilitar, agilizar e modernizar os serviços públicos ao sul-mato-grossense. Esse foi o saldo positivo apresentado pelo Comitê de Desburocratização do Governo do Estado em apresentação feita na tarde de hoje, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, no Parque dos Poderes.

Sem a presença do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), os dez secretários estaduais, ou representantes das pastas, apresentaram as evoluções que conquistaram desde o início da atual gestão, em 2015.

E na ausência de valores, já que o governo não tem um total economizado, foram apresentadas melhoras nos serviços à população.

Um dos principais foi na Secretaria Estadual de Educação. Segundo a chefe da pasta, Maria Cecilia Amendola, a demanda por vagas foi zerada após a adoção em 100% das matrículas por meio digital.

"Temos controle em tempo real das vagas", explicou, citando que o acompanhamento em tempo real das escolas ao invés da comunicação por ofício acabou com a dificuldade em se obter eficiência de qualidade nas unidades.

Nos Bombeiros, por exemplo, uma solicitação de alvará que demandava até 120 dias para ter uma resposta, hoje, pelos meios eletrônicos, é atendida em 20 dias.

Os avanços do governo nos processos de desburocratização são apontados também na habitação, com a inscrição online para 52 municípios sendo feita em até 30 municípios. Até na asistência social, com a prestação de contas sendo feita em três meses e não mais em dois anos, como antes.

"O importante é que a sociedade consiga perceber esse esforço", destacou Jaime Verruck, secretário Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, e integrante do comitê. "Temos mais um ano de governo e que cada uma das secretarias continue com propostas de desburocratizar. Ainda temos um árduo caminho. É como unha. Você corta e no dia seguinte ela já nasce de novo."

ECONOMIA

Carlos Alberto de Assis, secretário de Estado de Administração e Desburocratização e coordenador do comitê, apontou que só na sua Pasta foram economizados cerca de R$ 1,8 milhão com o não gasto com papel e combustível, por exemplo.

Verruck vai além. Diz que além da economia financeira, o objetivo é apontar um Estado coeso. E quye por isso a prioridade é sempre conscientizar o servidor da sua importância dentro deste cenário. "É algo permanente", disse.

"A sociedade vai perceber a mudança de cultura interna dos nossos servidores. O sistema público é vurocrata, não o servidor. As pessoas precisam ser capacitadas e mptivadas dentro desse novo processo. E o servidor tem que entender que se tem coisas mais importantes para se fazer do que acumular papéis. Ele é mais capaz do que isso. Por isso sua mudança cultural também é importante nesse processo", disse o secretário Verruck.