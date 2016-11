SUSTO Prefeitura esquece de pagar

conta e prédio fica no escuro Energia elétrica foi suspensa ontem e restabelecida na manhã de hoje

O prédio onde funciona a Prefeitura, agência do Banco do Brasil e a Agenfa em Taquarussu ficou no escuro, na noite de ontem, por falta de pagamento da energia elétrica. Segundo o chefe do Executivo Municipal da cidade, Roberto Nem (PSDB), o problema foi resolvido hoje de manhã.

Moradores reclamaram da situação porque é na sede da Prefeitura onde estão instalados os únicos caixas eletrônicos do Banco do Brasil na cidade.

À reportagem do Portal Correio do Estado, Roberto Nem explicou que a tesouraria da Prefeitura esqueceu de pagar a conta. “Foi um erro do setor contábil, uma questão técnica. É a primeira vez que acontece. Nunca atrasou energia, água, nada. A folha de pagamento dos servidores está em dia e os fornecedores também”, respondeu.

O prefeito disse ainda que, quando assumiu o cargo já existia uma dívida de energia elétrica superior a R$ 700 mil. Segundo ele, este valor foi parcelado em 80 meses.

A Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica em 74 municípios de Mato Grosso do Sul, foi acionada e a luz no prédio da Prefeitura foi restabelecida às 8h15min desta quarta-feira.