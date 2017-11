interior Técnica garante 10 anos de

duração de asfalto da MS-156 Rodovia estadual estava quase intransitável e está sendo recuperada

Antes completamente esburacada e quase intransitável, a rodovia MS-156, entre Amambai e Caarapó, está recebendo nova pavimentação, ao custo de R$ 55 milhões, do governo do Estado.

Inclusive técnica diferenciada está sendo usada na reconstrução do asfalto, que recebe tráfego de caminhões pesados todos os dias e é uma das principais rotas de acesso ao sul do Brasil.

“Temos um grande problema no Estado, que é o aumento da carga e as estradas ficam com suas estruturas comprometidas. Na MS-156 não estamos fazendo um recapeamento, estamos fazendo a reconstrução, e dentro dessa reconstrução, estamos fazendo um serviço que é a reciclagem da base com adição de cimento”, explicou o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), Marcelo Miglioli.

Com isso, a ideia é que a vida útil do asfalto, que normalmente dura cinco anos, suporte mais de dez anos. “Por que fazemos essa adição de cimento? Porque com isso aumentamos a resistência do material. Então, a capacidade de suporte da base ela aumenta muito em função da adição do cimento”, explica Miglioli.

O secretário ainda enfatiza que o investimento vale a pena. “Na região de Amambai e Caarapó tem fluxo muito grande de escoamento da safra. São obras caras, que variam algo em torno de R$ 850 mil o km, mas tecnicamente você resolve o problema, gasta mais, mas gasta uma vez só”.

