Aquidauana Taxista de 70 anos desaparece

durante o trabalho Ele foi visto pela última vez em posto de combustíveis

José Bispo de Oliveira, de 70 anos, trabalha como taxista e está desaparecido desde a tarde de ontem, quando foi visto com passageiros em um posto de combustíveis de Aquidauana.

De acordo com o registro policial, funcionários do posto viram o taxista com vários passageiros no veículo. Ele teria saído do posto para uma corrida e não foi mais visto.

A esposa de José procurou a Polícia Civil nesta manhã. Nos primeiros levantamentos, os investigadores apuraram que nenhum acidente envolvendo táxi foi registrado na cidade.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa e continua sendo investigado pela Polícia Civil.