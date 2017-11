Contrabando Suspeito foge e abandona van

com quatro mil pacotes de cigarros Durante a fuga, pneu estourou e veículo caiu em barranco

Equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) apreendeu quatro mil pacotes de cigarros que estavam em veículo Van. Já o contrabandista fugiu. Caso aconteceu ontem à noite, na MS-164, no distrito de Vista Alegre, em Maracaju.

Policiais faziam rondas pela rodovia, quando perceberam que o condutor da Van, placas de Araraquara (SP), saiu de estrada vicinal e passou a transitar em sentido contrário ao da viatura. Equipe então fez manobra de retorno e tentou abordar o suspeito, mas ele não obedeceu e foi perseguido.

Durante a perseguição, um dos pneus da Van estourou, veículo desceu barranco e condutor fugiu a pé em direção a uma mata. No interior do veículo foram encontrados quatro mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, distribuídos em 80 caixas.