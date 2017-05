MORREU NO LOCAL Suspeito chama homem de 29 anos

no portão e faz dois disparos Há um mês, vítima presenciou briga e também se envolveu em confusão

Briga ocorrida no "Bar do Gole", que fica em Itaporã, pode ter resultado no assassinato de Cristiano Vicente Xavier, de 29 anos. Ele foi morto com dois tiros no final da noite de ontem (5).

O crime aconteceu na Rua José Chaves da Silva, no Centro, atrás de uma borracharia. A vítima morava em uma quitinete há um mês. Testemunha que vive na vizinhança e foi a primeira a encontrar Cristiano caído no chão contou aos policiais que ouviu uma voz masculina chamar pelo homem. Na sequência, foram feitos dois disparos.

O site Itaporã News divulgou que os tiros atingiram o pescoço e o lado direito do rosto de Xavier. Ele foi encontrado caído perto da porta do banheiro da casa onde morava.

Antes do homicídio, Xavier e um vizinho estavam juntos e tinham bebido cachaça com limão no quintal comum onde ficam as quitinetes.

Policiais que atenderam a ocorrência levantaram informação que a vítima ficava agressiva quando bebia e há um mês brigou com um homem em um bar. Em 9 de abril, Xavier presenciou uma confusão em que uma pessoa foi ferida com faca.

O delegado Guilherme Carvalho Rocha, da Delegacia de Polícia de Itaporã, registrou o homicídio durante a madrugada de hoje. Uma das linhas de investigação é que Cristiano Vicente Xavier pode ter sido assassinado por conta de traição.