FOI DE MADRUGADA Suspeito briga com policiais para

não ser detido por furtar botijão Furto aconteceu por volta das 4h30 de hoje em Sete Quedas

Ladrão de 36 anos lutou com dois policiais militares para tentar escapar de furto de botijão de gás. Ele foi flagrado levando o objeto de um depósito que fica na Rua Barão do Rio Branco, no Centro de Sete Quedas, na madrugada de hoje. Um amigo do dono do comércio foi quem viu o furto.

A PM foi acionada pelo 190 e durante patrulhamento policiais encontraram o suspeito carregando o botijão na rua. Houve perseguição porque o homem correu para um terreno quando viu a viatura.

Antes da troca de socos e chutes com os PMs, foi questionado onde ele havia comprado o produto que estava nas mãos e ele não deu resposta. As agressões começaram quando foi dada voz de prisão.

"Ele resistiu a prisão com socos e chutes, foi feita a imobilização e o encaminhamos juntamente com o botijão de gás para a delegacia de polícia para as devidas providências", informou os policiais em boletim de ocorrência.

O delegado Mikaill Alessandro Gouvea Faria registrou a ocorrência como furto e o suspeito responderá pelo crime na Justiça Estadual.