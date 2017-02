MORTE A ESCLARECER Sumido há dois dias, homem é

achado morto, boiando em rio Ivanildo morava em chácara nas proximidades de onde foi encontrado

Desaparecido desde o dia 31 do mês passado, Ivanildo Ferreira, 50 anos, foi encontrado morto, ontem (2), boiando no rio Taquarizinho, na cidade sul-mato-grossense Rio Verde do Mato Grosso.

Policias foram chamados no local por homem que trabalhava pela região e viu o corpo, enroscado em galhos, envolvido em corda.

Irmão de Ivanildo disse que ele morava em chácara nas proximidades. O corpo foi resgatado da água por equipe do Corpo de Bombeiros e levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame que vai atestar a causa da morte.