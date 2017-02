SP-272 Sul-mato-grossense é preso com

carga de maconha no interior de SP Droga seria levada para o interior para ser vendida pelo dobro do preço

Durante fiscalização na rodovia paulista 272, em Mirante do Paranapanema, em São Paulo, veículo foi apreendido na noite de ontem (9) com carregamento de cerca de 152 kg de maconha. Cédulas de bolívares venezuelanos também foram encontradas dentro do veículo.

De acordo com informações da polícia, o veículo Chevrolet D 10 com placas de Deodápolis seguia pela rodovia paulista com destino ao interior de São Paulo e após parada para fiscalização foram encontrados em tambores dentro do veículo 212 tabletes de maconha totalizando cerca de 152 kg e 1.251,850 Bolívares Venezuelanos.

O condutor do veículo de 48 anos informou que comprou a droga e venderia pelo dobro do preço no interior de São Paulo.

O autor foi preso e encaminhado para a delegacia de Paranapanema (SP) e depois levado para a cadeia pública de Presidente Venceslau (SP).