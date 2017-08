ACIDENTE Bombeiro tem traumatismo craniano depois de se machucar com serra de makita Ele foi levado para o hospital municipal, mas precisou ser transferido

Soldado do Corpo de Bombeiros, Edemar Galeano Paschoal Bulhões, de 28 anos, se machucou com serra de makita no domingo (27) e precisa de doações de sangue para realizar cirurgia na Santa Casa em Campo Grande.

Conforme as informações divulgadas no Edição MS, Galeano estava fazendo serviços na casa dele em Costa Rica, quando serra da makita que ele usava se soltou e acertou o rosto dele.

Ele foi levado para o hospital municipal com traumatismo craniano, mas devido a gravidade do ferimento foi transferido de aeronave para a Capital, onde está internado na ala de emergência.

O tipo sanguíneo dele não foi informado e o apelo é para reposição dos estoques do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul (Hemosul).