A primeira mulher a concluir o Estágio de Conduta de Patrulha Urbana em Alto Risco no estado de São Paulo é uma soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Batalhão de Choque, Flavia Oviedo, de 34 anos, concorreu com 199 inscritos para ocupar uma das 25 vagas do curso.

Durante 20 dias, a soldado aprendeu, na teoria e na prática, técnicas e táticas de atuação em áreas consideradas de alto risco. O curso também ensina técnicas de progressão e transposição de vias sob fogo e retirada, sob fogo, de feridos.

Em seu retorno a Mato Grosso do Sul, Flávia destacou que não é a única da polícia que participou do treinamento em São Paulo. A soldado reconheceu a importância de cursos para a continuidade do trabalho.

“Qualquer conhecimento que você busque é válido para qualquer etapa no seu serviço. Aqui no Estado tem outros policiais que já fizeram, que já foram já buscar esse conhecimento. Quero tentar usar aqui pelo menos minha equipe vai estar preparada. Talvez eu possa orientar para ter segurança. Aqui não tem favela com morro e tal, mas tem princípio”, disse Flávia Oviedo.

Para a tropa como o Batalhão de Choque, tem um significado maior porque é uma unidade especializada e a intenção é de prestar um serviço de melhor qualidade, capacitando os policiais para esse tipo de ação que ultimamente acontece no Estado. O estágio prepara, se houver necessidade, para o confronto nas ações que são inerentes ao Batalhão de Choque.

“Tem um teste físico, são apenas 25 vagas sendo que 22 são para São Paulo. Entrou eu e dois de Minas Gerais. Tem que tirar 10 em tudo para conseguir. Se empatar, o desempate seria antiguidade, aí eu perderia. Treinei sozinha”, afirmou a soldado.

Ainda de acordo com Flávia, o foco do treinamento é voltado guerrilha urbana. “Entrar na favela, ser recebido a tiros. Como sair sob fogo. Roubo a banco, caixa eletrônico. Aproximar com segurança e sair com segurança”, explicou.