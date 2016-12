TEMPO Sol predomina o céu de grande

parte do Estado nesta terça-feira Calor deve ser de temperaturas altas em Mato Grosso do Sul

Sol deve predominar o céu de grande parte do Mato Grosso do Sul nesta terça-feira, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Em Campo Grande, assim como em Dourados, Ponta Porã e Três Lagoas, prognóstico é de nebulosidade variável com pequena chance (inferior a 30%) de chuva pela tarde. Nestas cidades, temperaturas chegam a até 35ºC.

No município de Corumbá, está prevista chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia.