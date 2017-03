TEMPO Sol predomina hoje em MS e calor faz 34ºC Em Campo Grande, pode chover à tarde, segundo o Inpe

Previsão do tempo hoje é de muito sol, em Mato Grosso do Sul, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Inpe.

Em Três Lagoas, calor pode chegar aos 34ºC. Ainda assim, são pequenas, mas há possibilidade de chuva em algumas áreas da cidade.

Dia também ensolarado em Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e Corumbá. Na Capital, pode ser que chove rapidamente durante a tarde. Nestas localidades, termômetros registram 32ºC.