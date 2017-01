CLIMA Sol e calor predominam nesta

segunda-feira em MS Possibilidade de chuva, ainda assim de pouco tempo, em Três Lagoas

Segunda-feira deve ser ensolarada e de calor em praticamente todo o Estado do Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), em Campo Grande, assim como em Dourados, Ponta Porã e Corumbá faz sol entre poucas nuvens e temperatura máxima registra entre 30 e 35ºC.

Em Três Lagoas, chove com curta duração com possibilidade de trovoadas a qualquer hora do dia. Por lá, termômetros marcam até 29ºC, segundo o Inpe.