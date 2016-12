Flagrante Sogro e genro são presos levando

carro roubado para o Paraguai Eles também estavam com veículo financiado e com parcelas em atraso

Aguineu Evanir dos Santos Rodrigues, de 35 anos, e o genro Evandro Ferreira Prieto, 21 anos, foram presos ao serem surpreendidos levando carros roubado e financiado para o Paraguai. Flagrante aconteceu no final de semana, durante bloqueio na MS-156, na cidade de Amambai.

De acordo com Departamento de Operações de Fronteira (DOF), equipe abordou Aguineu que conduzia veículo Corsa e Evandro que estava em veículo Ford Fiesta.

Policiais consultaram os dados dos automóveis, ocasião em que constataram que Fiesta era roubado e o Corsa era financiado, mas estava com as parcelas em atraso. A suspeita é de que ambos os veículos seriam trocados por droga ou vendidos no Paraguai por valor bem abaixo ao de mercado.

Sogro, genro e carros foram levados para a Delegacia de Amambai.