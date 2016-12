NA MADRUGADA Socorristas ajudam gestante

e realizam parto dentro de viatura Mãe do bebê acordou no meio da noite com fortes contrações

17 DEZ 2016 Por MARIANE CHIANEZI 15h:01

Equipe do Samu pousa para a foto com Maíra e o pequeno Henrique - Divulgação O pequeno Henrique Ruan chegou ao mundo em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na madrugada deste sábado, em Naviraí. Os socorristas receberam o chamado para a ocorrência e encontraram a mãe do bebê na rua. De acordo com o site Portal do MS, a equipe de resgate composta por Rogério Gregório, Lourenço e o enfermeiro Wilson Carlos, chegou no bairro Vila Nova e viram a mulher correndo em direção à viatura. Ali mesmo foi feito o procedimento, pois Maíra Silva, mãe do menino, já estava em trabalho de parto. Depois do nascimento de Henrique, ela disse que acordou no meio da noite sentindo fortes contrações e não pensou duas vezes em ligar para o resgate. “Ainda bem que foram rápidos, porque do contrário teria nascido na rua”, disse Maíra, aliviada. Com 3,3 kg, o bebê foi levado junto a mãe para o Hospital Municipal da cidade onde passam bem.

Leia Também