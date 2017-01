Fronteira Sob forte esquema policial, corpo

de brasileira é entregue à família Mirelly, irmã de Milena, sobreviveu ao ataque e também está no Brasil

Corpo de Milena Suarez Bandeira, 26 anos, a brasileira executada a tiros junto com o namorado Pablo Jacques, 41 anos, em Assunção, no Paraguai, foi entregue ontem, sob forte esquema de segurança, à família brasileira. A jovem cursava Medicina na Universidade Sudamericana, na região de fronteira.

De acordo com o site Porã News, casal estava em caminhonete Hilux quando foi abordado e morto no começo da tarde de segunda-feira (2) por pistoleiros que estavam em duas caminhonetes. As execuções aconteceram no cruzamento da Rua Dionísio Jara com Rua Tenente Lilio Cantalupi, no Bairro República, na Capital do Paraguai.

No momento do crime, Milena e Pablo estavam acompanhados de Mirelly Suarez, de 21 anos, irmã da brasileira assassinada.

Ontem à tarde, agentes da Polícia Nacional do Paraguai, sob o comando do comissário Walter Gomez, acompanharam o corpo de Milena, bem como a sobrevivente Mirelly, até a cidade de Pedro Juan Caballero, divisa com Ponta Porã, região de fronteira do Brasil com Paraguai.

Já o delegado regional Clemir Vieira Junior, sob forte esquema de segurança que contou com policiais civis e do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), recebeu o corpo, a sobrevivente e realizou trabalho de escolta até a cidade de Dourados. Todo procedimento feito no Brasil até a entrega do corpo à família foi acompanhado pelo assessor jurídico do Consulado Brasileiro no Paraguai, Gustavo Villalba.

O namorado de Milena, Pablo Jacques, seria o braço direito do narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, que cumpre pena no Paraguai e é suspeito de mandar matar o traficante Jorge Rafaat Toumani, em 15 de junho de 2016, em Pedro Juan Caballero.