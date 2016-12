SIDROLÂNDIA Três pessoas da mesma família são socorridas após acidente de trânsito Vítimas foram levadas a hospital por pessoas que passavam pelo local

Três pessoas da mesma família precisaram ser socorridas após acidente de trânsito que aconteceu ontem, no cruzamento entre as ruas Espírito Santo e Targino de Souza Barbosa, nas proximidades do Fórum de Sidrolândia.

Conforme informações apuradas pelo portal Região News, o acidente teria sido provocado pelo motorista de Voyage. Ele teria se distraído ao volante e invadiu a preferencial por onde seguia carro “gaiola”, montado com grades externas, utilizado geralmente em trilhas.

O automóvel adaptado era ocupado por casal e o filho, que era quem dirigia. Todos tiveram ferimentos e foram levados por pessoas que passavam pelo local para o hospital Elmiria Silvério Barbosa. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas. O motorista do Voyage ficou ileso.