PM Traficante levava 800 quilos de

maconha em carro importado Automóvel Mitsubishi/ASX tinha denúncia de furto, segundo a polícia

Carregamento de cerca de 800 quilos de maconha foi apreendido ontem, por policiais militares que atuam em patrulhamento rural, na cidade de Sidrolândia. A carga era levada em carro importado que foi abandonado pelo traficante.

De acordo com informações policiais, o automóvel Mitsubishi/ASX tinha denúncia de furto no estado de Goiás. Equipe atuava em estrada vicinal quando recebeu informação de testemunha de que motorista do veículo dirigia como se quisesse evitar de ser abordado.

Em buscas, militares encontraram somente o carro abandonado, lotado com tabletes de maconha. O entorpecente foi pesado e totalizou 811 quilos de maconha.