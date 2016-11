2 APREENSÕES E 1,5 TONELADA Traficante capota carro e perde carga

de maconha; 2º caso na mesma noite Duas interceptações ocorreram na noite de ontem, em rodovias do Estado

Em fuga, traficante capotou o carro que dirigia, foi preso e teve a carga de maconha que transportava apreendida. Foram totalizados 723 quilos da droga e o caso aconteceu na noite de ontem, na MS-162, em Sidrolândia. Ainda no mesmo dia, outros 759 quilos também de maconha foram interceptados no quilômetro 16 da BR-267, em Bataguassu. As duas apreensões totalizaram quase 1,5 tonelada da droga.

Neste último episódio, policiais militares atuavam em fiscalização de rotina quando deram ordem de parada a Leandro Morais Chefer, 24 anos, que dirigia Astra, não obedeceu e fugiu. Cerca de 10 quilômetros depois, enquanto o traficante era perseguido, um dos pneus estourou e o carro capotou.

Depois do acidente, Leandro tentou fugir a pé, mas policiais conseguiram imobilizá-lo. Ele sofreu escoriações pelo corpo e vários tabletes de maconha ficaram esparramados pelo chão. A carga totalizou 723 quilos, segundo a polícia. O preso alegou que seguiria viagem até a capital de São Paulo.

OUTRO CASO

No outro caso, 759 quilos de maconha eram levados por casal de traficantes, em Jeep Renegade. Rapaz, de 28 anos, e mulher, de 24, foram presos. O flagrante ocorreu no quilômetro 16 da BR-267, em Bataguassu. O motorista do carro confessou que levaria o carregamento do entorpecente para Presidente Prudente (SP).