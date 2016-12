Desentendimento Mulher tem faca cravada nas

costas e é socorrida pelo marido Tentativa de homicídio aconteceu ontem à noite, em Sidrolândia

Mulher de 29 anos teve faca cravada nas costas enquanto conduzia moto ocupada pelo filho de oito anos na garupa. Tentativa de homicídio aconteceu por volta das 21h de ontem, na Rua João Regaço, na cidade de Sidrolândia.

Conforme o Sidrolândia News, mulher ficou com a faca cravada nas costas, foi socorrida pelo marido, de 32 anos, e levada para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, onde a faca foi retirada. A vítima disse que não sabia o motivo da agressão porque não tem desentendimento com a autora do crime.

A mulher de 25 anos foi encontrada pela polícia e presa depois de assumir ter desferido os golpes de faca. Autora justificou que o motivo seria antigo desentendimento entre ela e o casal.

Após ser liberada pela polícia, a mulher voltou para sua casa, ocasião em que o marido da vítima foi de carro até o local, no Bairro Alto da Figueira, e desferiu dois disparos contra a moradora, que não foi atingida.