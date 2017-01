RODOVIA Mulher capota veículo e mãe que

estava de passageira morre Teto da picape afundou e matou a vítima na hora

Acidente de trânsito ocorrido na rodovia BR-060, em Sidrolândia, no fim da tarde de ontem, teve desfecho trágico. Lucy Montemor dos Santos, 87 anos, que era passageira de picape Strada morreu local. O carro capotou, segundo a polícia, e era dirigido por mulher, de 61 anos, identificada como filha da idosa.

Conforme apurado por policiais, o veículo seguia no sentido Nioaque/Sidrolândia quando, possivelmente, a motorista dormiu e perdeu controle da direção.

A picape saiu da pista de rolamento pela contramão e em entrada de fazenda colidiu com aterro. O veículo foi lançado para o ar e caiu com as rodas para cima. O teto da Strada afundou e Lucy que ocupava banco de passageiro morreu no local.

A condutora foi socorrida por bombeiros e levada à Santa Casa de Campo Grande. O corpo de Lucy também foi encaminhado para necropsia na Capital.