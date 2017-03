Sidrolândia Medida protetiva e seis denúncias não impedem ex de tentar matar mulher Casal viveu junto por 16 anos e está separado há dois anos

Uma mulher de 41 anos moradora de Sidrolândia vive drama desde que decidiu se separar do marido com quem foi casada por 16 anos. Sem aceitar o fim da relação, nos últimos dois anos o homem já foi alvo de seis denúncias na polícia e até medida protetiva para proteger a mulher foi expedida pela Justiça, mas nada impediu mais uma agressão na madrugada de hoje.

De acordo com o registro policial, a mulher, que tem três filhos com o ex, estava dormindo em casa quando mais uma vez o homem chegou na residência dizendo que a mataria. Com um pedaço de madeira, o agressor enforcou a vítima, que foi socorrida por vizinhos depois de gritar.

O ex-marido fugiu e só foi achado tempo depois, por equipe da Polícia Militar. Ele foi mais uma vez levado para a delegacia e mais um registro de ocorrência foi feito, o sétimo dos últimos dois anos.

Ele responderá por lesão corporal dolosa e violência doméstica. À polícia, a vítima disse querer levar o caso mais uma vez à Justiça.