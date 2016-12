Cooperalfa Incêndio destrói escritório

de empresa cooperativa Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas

Incêndio atingiu escritório da Empresa Cooperalfa – Cooperativa Agroindustrial Alfa, ontem à tarde, na cidade de Sidrolândia. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para conter as chamas, que destruíram parte da estrutura do local.

De acordo com o Sidrolândia News, o fogo destruiu o interior do escritório e também boa parte do telhado.

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio e as circunstâncias serão apuradas.