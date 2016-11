SAÚDE Hospital em Sidrolândia recebe

quase R$ 1,5 mi para ampliação Obras na unidade de saúde começam em janeiro de 2017

O Hospital Beneficente Dona Elmíria Silvério Barbosa, em Sidrolândia, vai ter reformulação no centro cirúrgico e no Centro Parto Normal (CTN). As obras vão representar na ampliação de oito novos leitos para atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).

As reformas e ampliações custarão R$ 1.472.080,08, dinheiro obtido por meio de emenda federal e contrapartida do governo do Estado.

O projeto está sendo discutido há dois anos e foi montado para atender demanda que cresceu, acompanhando a evolução populacional do município. O presidente do hospital, Jair do Nascimento, mencionou que a estrutura precisava de remodelação.

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 a cidade tinha 42.132 habitantes e seis anos depois, a estimativa é que haja 52.975 pessoas. "Tudo o que a gente tem feito no hospital, a cidade pede mais. Com o convênio será possível a construção de um novo centro cirúrgico e um CTN”, comemorou Nascimento.

Os detalhes do projeto foram acertados hoje na Secretaria de Estado de Saúde (SES), em Campo Grande, com a presença do deputado federal Geraldo Resende (PSDB), autor da emenda, secretário da pasta, Nelson Tavares, presidente do hospital e a secretaria municipal de saúde de Sidrolândia, Leila Couto.

Ainda sentaram-se à mesa para confirmar o repasse o diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Enelvo Felini, que tem base política na cidade; o diretor administrativo e financeiro da SES, Maurício Peralta; a diretora do hospital, Vanda Camillo; e a vereadora Vilma Felini (PSDB).

"Estamos trabalhando para que a ordem de serviço seja assinada em 10 de dezembro, assim as obras poderão ser iniciadas no início do próximo ano. Com a construção do centro cirúrgico e do CTN, o passo seguinte será pleitear recursos para que o antigo centro cirúrgico seja acoplado ao pronto socorro”, explicou o presidente do Hospital, Jair do Nascimento.

A unidade de saúde atende média de 3,5 mil pacientes por mês e a direção espera pacientes que antes procuravam Campo Grande para alguns atendimentos permaneçam em Sidrolândia.