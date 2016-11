CRIME EM BAR Homem é esfaqueado nas

costas ao separar briga em bar Vítima foi ferida com duas perfurações e transferida à Santa Casa

Homem, de 46 anos, foi esfaqueado nas costas quando estava em bar, na madrugada de hoje. À polícia, a vítima declarou ter sido atacada ao separar briga. O episódio aconteceu no Bairro Cascatinha, em Sidrolândia.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, policiais militares foram chamados no hospital da cidade com informação de que paciente havia sido internado com ferimentos de faca.

Na unidade hospitalar, a vítima disse para policiais que estava em bar quando começou briga entre dois homens e, ao intervir, foi golpeado duas vezes, nas costas. Depois de receber os primeiros atendimentos, o homem foi transferido à Santa Casa de Campo Grande.