BRUTAL Homem é encontrado morto na rua

e ferido com dez facadas nas costas Moradores do bairro São Bento foram os primeiros a encontrarem a vítima

Antônio Maciel Gomes, de 45 anos, foi encontrado morto na Rua Leôncio de Souza Brito, com Rua Generoso Ponce, no Bairro São Bento, em Sidrolândia. Vítima estava com, ao menos, 10 sinais de golpes de facas nas costas e hematomas no rosto.

Conforme o boletim de ocorrência, moradores da região acionaram a Polícia Militar informando que um homem até então desconhecido estava caído na rua. Os miliares chamaram o Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, mas ele já estava sem os sinais vitais.

Perícia criminal constatou os diversos ferimentos feitos com um objeto cortante e caso será investigado pela Polícia Civil. Antônio tinha passagens pela polícia, mas não foi detalhado qual o seu histórico.