SIDROLÂNDIA Homem é achado morto em

calçada com perfurações de faca Esfaqueada, vítima percorreu alguns metros e caiu morta

Almir Caetano Lima, 39 anos, foi encontrado morto por volta das 6h de hoje, em calçada na frente de casa, localizada na Rua Antônio Corrêa Hortêncio, no residencial Cascatinha II, em Sidrolândia.

De acordo com Boletim de Ocorrência morador do imóvel foi que encontrou a vítima ao sair hoje, no começo da manhã. Almir estava com roupas sujas de sangue e perfurações de faca.

Policiais avaliaram o local e constaram que havia marcas de sangue desde o cruzamento com a Rua Cuiabá. O que demonstra que, ferido, Almir ainda percorreu alguns metros, mas caiu morto. O caso está sob investigação.