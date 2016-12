VIOLÊNCIA SEM FIM Homem diz que esposa só está

viva porque casal tem um filho Polícia Civil registrou ocorrência e investiga a ameaça

Mulher vítima de ameaças feitas pelo marido procurou a Polícia Civil em Sidrolândia hoje à tarde para denunciar o martírio que vive.

O casal está junto há três anos e eles têm um filho. Apesar da criança e do relacionamento relativamente antigo, a mulher, de 33 anos, vem sendo pressionada pelo marido, de 29 anos.

Mesmo diante do enfraquecimento da vida a dois deles, o homem nega-se a sair de casa ou se separar. A Polícia Civil apurou que o suspeito chegou a dizer para a esposa: "Você não sabe com quem está mexendo. Você só tá (sic) viva porque tenho um filho com você!"

Ele também tentou proibi-la de denunciar os casos de violência doméstica que ela vem sofrendo. "Se você falar para alguém, você vai se arrepender", o suspeito teria dito.

O delegado Carlos Eduardo Trevelin Millan, da Delegacia de Polícia de Sidrolândia, registrou a ocorrência e investiga a ameaça (violência doméstica). Na cidade não há unidade especializada para atender violência contra a mulher, por isso é a própria equipe da DP que cuida dessas ocorrências.