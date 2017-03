SIDROLÂNDIA Depois de ser dopado e roubado,

homem tenta matar suposto ladrão Tentativa de assassinato aconteceu na tarde deste sábado

Carlos Portillo, de 33 anos, entregou-se à polícia depois de esfaquear homem, de 51 anos, na tarde de hoje, em bar que fica na Rua Mato Grosso, no residencial Cascatinha Dois, em Sidrolândia. A vítima é suspeita de ter dopado e roubado R$ 2 mil do autor do crime, ontem, no mesmo estabelecimento comercial onde a tentativa de homicídio ocorreu.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, Carlos negou droga oferecida pelo homem ontem à noite no bar, pediu cerveja e, momentos depois de consumir a bebida, perdeu a consciência. Hoje, percebeu que R$ 2 mil tinham sido roubados de sua carteira. Ele suspeita que tenha sido dopado.

Diante do sumiço do dinheiro, Carlos foi ao comércio no começo da tarde questionar o suspeito de ter praticado o roubo. Houve confusão e Carlos atacou o homem com golpes de faca. A vítima sofreu perfuração na região lombar e abdômen e foi levada para hospital. Carlos entregou-se à polícia e assumiu autoria no crime. A faca utilizada foi apreendida.