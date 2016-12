VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Depois de igreja, mulher nega-se

a beber e é esfaqueada pelo marido Vítima convive com agressor há oito meses e teme algo pior

Depois de chegar de igreja, mulher recusou-se a consumir bebida alcoólica com o marido e acabou esfaqueada. O episódio de violência doméstica aconteceu ontem, em assentamento de Sidrolândia.

De acordo com Boletim de Ocorrência, a vítima declarou que, ao chegar de culto evangélico, encontrou o marido embriagado. O homem chamou a companheira para beber junto, mas ela não aceitou e foi atacada com golpe de faca.

A vítima sofreu corte na perna esquerda e foi levada para atendimento médico. Após receber alta, com medo de que algo pior possa acontecer, ela denunciou o caso à polícia. A mulher declarou que convive com o homem há cerca de oito meses e que ele “tem problemas com bebidas alcoólicas”. O caso está sob investigação.