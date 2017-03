VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Casada há 5 meses, mulher é agredida e ameaçada de ser morta com espeto Vítima vai fazer exame que servirá de prova contra o marido

Recém-casada, mulher, de 41 anos, viveu momentos de tensão e medo nas mãos do marido, na madrugada de hoje, na casa onde convivem, na Rua Tomas da Silva França, no Bairro São Bento, em Sidrolândia. A vítima foi agredida pelo companheiro que estava bêbado e ameaçada de ser morta com espeto de churrasco.

Consta em registro policial que por volta das 3h30min, depois de passar a noite consumindo bebidas alcoólicas, o homem atacou a esposa com mordidas no rosto, braços e socos. O agressor ainda pegou espeto e colocou no pescoço da mulher, fazendo ameaças. “vou te matar, se você me denunciar”, prometeu o homem.

O casal está junto há cinco meses e o ato de violência teria ocorrido sem motivo. A vítima conseguiu sair da casa e denunciou o marido à polícia. Delegado que registrou o caso pediu exame de corpo de delito que será feito na mulher para comprovar ferimentos e servirá de prova contra o agressor. O homem segue em liberdade.