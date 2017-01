24 ANOS Após brigar na semana passada,

rapaz é executado a tiros Nome de dois suspeitos foram identificados e polícia investiga

Polícia Civil trabalha para esclarecer motivação e autoria do assassinato de Alex Pereira Gomes, 24 anos, ocorrido ontem. O rapaz foi atingido por vários tiros enquanto estava na Rua Generoso Ponce, no residencial Pindorama, em Sidrolândia, e morreu no hospital público da cidade.

Pai de Alex foi que registrou o caso na polícia. Ele declarou que o filho chegou a ser socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), contudo não resistiu.

O pai declarou, ainda, que soube por pessoas que foram até a casa dele que Alex havia sido baleado. Também informou policiais que o filho havia sido agredido e ameaçado por dois homens, na semana passada. Um deles, inclusive, teria passado ontem de motocicleta várias em frente à casa da vítima. O caso foi registrado como homicídio e está sob investigação.