TEMPO Sexta-feira terá forte calor e tempestades podem atingir MS Dia começa com temperatura amena de 19ºC

Apesar do dia começar com clima agradável em Mato Grosso do Sul e sol entre nuvens, forte calor e tempestades acontecem em áreas isoladas do Estado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, em Campo Grande, temperatura mínima será de 23ºC e calor chega a tarde, com 30ºC e também pode chover.

No interior, nas cidades de Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Ponta Porã, máxima deve ser de 32ºC e trovoadas possivelmente devem atingir as regiões desses municípios.