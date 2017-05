Tempo Sexta-feira começa nublada e chove em algumas regiões de Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, pode chover a qualquer momento

Dia começa nublado e deve chover nas regiões sul e leste do Estado. Temperatura mínima deve registrar 16°C e máxima 31°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, em Campo Grande, no período da manhã permanece parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Mínima registrada é de 18°C e máxima de 28°C.

No interior do Estado, os termômetros devem registrar mínima de 16°C nos municípios de Coxim, Ponta Porã e Dourados. Três Lagoas registra mínima de 17°C.