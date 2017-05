Tempo Sexta-feira amanhece parcialmente nublada em todo o Mato Grosso do Sul Em Campo Grande, mínima registrada é 19°C pela manhã

Dia começa parcialmente nublado com névoa seca e baixos índices de umidade relativa no ar no período da tarde, principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado. Temperatura mínima registrada é de 17°C.



Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na Capital o dia amanhece parcialmente nublado, também com índices baixos de umidade do ar à tarde. Mínima de 19°C e máxima de 33°C.



No interior do Estado, os termômetros devem marcar mínima de 19°C nas cidades de Dourados, Ponta Porã e

Amambai. Já em Corumbá, as temperaturas são mais elevadas e mínima deve registrar 21°C pela manhã.