Felpuda

Todo, todo, prefeito do interior reuniu vereadores para discutir grande pacto para as próximas eleições, uma vez que o municí­pio perdeu representatividade nos legislativos estadual e federal. Colocou-se à disposição para comandar essa estratégia. O problema é que o dito-cujo está na mira da Justiça Eleitoral, podendo ser defenestrado em definitivo do cargo que hoje ocupa. Assim sendo... Ester Figueiredo