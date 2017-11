Previsão do tempo Sexta-feira amanhece nublada e pode chover a qualquer momento no Estado Em Campo Grande, chuvas podem ficar intensas no período da tarde

3 NOV 2017 Por BRUNA AQUINO 06h:55

Dia amanhece nublado na Capital. - Bruno Henrique Dia amanheceu parcialmente nublado, mas pode ficar totalmente nublado com pancadas de chuva ainda pela manhã em todo o Mato Grosso do Sul. Durante o dia, haverá trovoadas isoladas especialmente nas regiões centro e sul do Estado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperatura mínima registra em torno de 18°C e máxima atinge os 36°C. A tarde, as chuvas devem ficar mais intensas devido ao aquecimento diurno. Em Campo Grande, o dia amanheceu nublado e com maior possibilidade de chuvas no período da tarde. Mínima é de 19°C e máxima deve atingir os 32°C. Já no interior do Estado, nos municípios de Três Lagoas, Dourados e Caarapó, a temperatura mínima registra 18°C, enquanto a máxima registra 32°C. Já em Corumbá, temperatura marca mínima marca 19°C.

