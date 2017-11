TEMPO Sexta-feira será chuvosa mas fim de semana deve ser de sol Previsão alerta para chuvas e trovoadas

A sexta-feira será de tempo nublado e com possibilidade de chuva em Campo Grande, porém, o final de semana deve ser de sol, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Para hoje, o dia será de nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, por vezes fortes, principalmente à noite.

Já para o sábado e o domingo, os dias serão de sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Em todo o Mato Grosso do Sul, a sexta-feira será de tempo nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas por vezes fortes em pontos isolados, especialmente no centro, norte e leste do estado.