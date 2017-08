Meteorologia Sexta amanhece com tempo claro

e calor predomina à tarde no Estado Temperatura máxima pode chegar em média aos 36°C

Dia amanheceu com tempo claro e névoa seca em todas as regiões do Mato Grosso do Sul. Baixa umidade do ar predomina e índice registra 25% no período da tarde. Temperatura mínima registrou 18°C nessa manhã e a tarde pode subir, marcando em média 36°C.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em Campo Grande, céu amanheceu claro, com névoa seca e baixa umidade do ar registrando índice de 25%. Temperatura mínima registrou nessa manhã 22°C, mas calor predomina à tarde e temperatura máxima pode atingir os 33°C.

No interior, nas cidades de Caracol, Coxim e Amambai, temperatura mínima registra 18°C. Já em Corumbá e Aquidauana, mínima é de 24°C.

Final de Semana

No final de semana tempo deve permanecer claro e não chove em todo o Estado. Baixa umidade do ar continua e índice registra entre 20 e 25%. Temperatura pode subir e máxima está prevista para 38°C em todas as regiões.