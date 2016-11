TUMULTO Sessão é cancelada após vereadora ser agredida com soco por colega Parlamentar contou que caiu no chão, bateu a cabeça e as costas

Sessão da Câmara Municipal de Porto Murtinho (MS) foi cancelada, na manhã de hoje, após vereadores discutirem pouco antes do horário habitual de abertura dos trabalhos. O episódio ocorreu no gabinete da vereadora Maria Donizete dos Santos (PT).

A petista relatou ao Portal Correio do Estado que, o vereador Edicarlos Oliveira (PSDB) havia xingado sua filha. “Edicarlos estava na minha sala conversando com o vereador Heitor Carlos (PT). Entrei, dei bom dia e perguntei a ele se tinha chamado minha filha de biscatinha”, contou Maria Donizete.

Em seguida, o vereador assumiu ter xingado a filha da vereadora em rádio onde atua como locutor, por conta de uma publicação que a menina fez nas redes sociais, onde repudia o vereador pelas supostas agressões que ele teria cometido contra mulheres, de acordo com Maria Donizete.

Mensagem postada pela filha da vereadora Maria Donizete

“Ele responde processo por agressão. Na rádio do Paraguai ele faz terror. Quando eu era secretária de educação ele me chamava de vagabunda. Ele não aceita que ninguém se manifeste contra ele, mas ele acha que pode fazer o que quiser com todo mundo. E ele ficou indignado com a publicação da minha filha”, explicou a vereadora.

Ao tentar explicar para Edicarlos que as publicações nas redes sociais manifestam a liberdade de expressão, a discussão foi iniciada. “Ele disse que ele chama quem ele quiser de 'biscatinha', que toda ação tem uma reação, que se eu fiz alguma coisa eu tenho que pagar por isso”, relatou a parlamentar.

Com os ânimos alterados, Maria Donizete conta que Edicarlos deu um soco na região peitoral dela, que por sua vez caiu no chão, bateu as costa e a cabeça. “Ele perdeu a cabeça, me agrediu na frente do vereador Carlos Heitor, que foi quem me socorreu, caso contrário, ele ia me espancar”, reforçou.

Após o ocorrido a sessão foi cancelada e Maria Donizete seguiu para delegacia, onde registrou boletim de ocorrência e fez exame de corpo de delito. “Amanhã entro com pedido de cassação do vereador".

O Portal Correio do Estado tentou contato com o vereador Edicarlos, mas não obteve retorno até o momento.