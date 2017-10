Feriado Prolongado Servidores estaduais terão ponto facultativo no dia 3 de novembro Decreto reforça que serviços essenciais para população serão mantidos

O governo do Estado de Mato Grosso do Sul publicou no Diário Oficial dessa terça-feira (31) decreto que concede ponto facultativo no dia 3 de novembro (sexta-feira) em todas as repartições públicas da administração estadual.

Cabe destacar que o dia de folga será subsequente ao feriado nacional em 2 de novembro, o qual é consagrado às celebrações do Dia dos Finados e previsto na constituição federal nº 662, de 6 de abril de 1949.

De acordo com a publicação oficial, o disposto não se aplica aos serviços considerados essenciais para a população.