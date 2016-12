Serpente Servidor encontra jiboia em

banheiro feminino de prefeitura Cobra de pouco mais de um metro foi capturada por bombeiros

Cobra da espécie jiboia foi capturada por volta das 8h30 de hoje por equipe do Corpo de Bombeiros. A serpente, conforme os militares, estava no banheiro feminino da Prefeitura de Ladário.

Funcionário público se deparou com a jiboia embaixo da pia do banheiro no momento em que fazia a limpeza do ambiente. O servidor então acionou os socorristas para resgatar o animal, que mede pouco mais de um metro.

Depois de capturada, serpente foi solta em área de mata nativa.