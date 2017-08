CAMPO GRANDE Serviço de cirurgia bariátrica pelo SUS é reaberto no Estado Procedimento será realizado a partir do mês que vem no HU

O serviço de cirurgia bariátrica pelo Sistema Único de Saúde (SUS) será reaberto em setembro no Hospital Universitário de Campo Grande. O procedimento não era realizado no Estado desde de 2015.

De acordo com presidente do Capítulo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica (SBCBM) Wilson de Barros Cantero, as cirurgias bariátricas serão feitas por videolaparoscopia.

Ele conta que até dois anos atrás a cirurgia bariátrica aberta era realizada em três hospitais do Estado, mas devido a problemas técnicos o procedimento deixou de ser realizado em todos eles. “Desde então não existia alternativa para fazer a cirurgia bariátrica pelo SUS no Mato Grosso do Sul”, explica.

ATENDIMENTOS

Mato Grosso do Sul tem 11 cirurgiões associados a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM). Em Campo Grande são realizadas em média 60 cirurgias bariátricas por mês.

“Com a reabertura do serviço, a intenção do Hospital Universitário é criar um centro de treinamento para novos cirurgiões bariátricos”, declarou Cantero.

Dados da Secretaria de Saúde do Mato Grosso do Sul apontam que 90 pessoas já estão na fila de espera pela cirurgia bariátrica e outras 390 pessoas aguardando consulta pelo SUS para avaliar a necessidade do procedimento.