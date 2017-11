TEMPO Semana será de chuva em MS, aponta previsão do Inmet Na Capital deve chover à tarde e à noite nesta segunda-feira

A semana deve ser de tempo chuvoso em Mato Grosso do Sul. Conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta segunda-feira, o tempo será de nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada especialiamente nas regiões centro-leste e norte do estado. No oeste e sul o dia segue parcialmente nublado. A mínima é de 17°C e a máxima de 33°C.

A previsão se mantém a mesma até quinta-feira quando, além de chuva, também haverá fortes trovoadas. Já para Campo Grande, a segunta-feira amanhece com dia parcialmente nublado, seguindo assim até à tarde, para quando está prevista chuva isolada. À noite deve chover fraco na Capital.