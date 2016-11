CLIMA Semana começa com tempo

fechado em Campo Grande Termômetros marcam temperatura máxima de 34ºC, na Capital

Semana começou com tempo fechado em Campo Grande. Por volta das 6h chuviscava em algumas regiões e prognóstico é de mais chuva no decorrer desta segunda-feira.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), dia deve ser de muitas nuvens com curtos períodos de sol e pancadas de chuva com trovoadas. Ainda assim, termômetros marcam temperatura máxima de 34º, na Capital.

Sol aparece, mas também pode chover em Corumbá, Três Lagoas, Dourados e Ponta Porã, segundo o instituto.